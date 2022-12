Roger Federer est apparu en grande forme sur le plateau du Daily Show, aux Etats‐Unis. Après avoir raconté des anec­dotes savou­reuses sur son passage à Wimbledon en novembre dernier, sur sa riva­lité avec Rafael Nadal et Novak Djokovic ainsi que sur son appel à l’Espagnol avant la Laver Cup, le Suisse a tenté d’ex­pli­quer sa longévité.

« Quand je gran­dis­sais, j’avais Michael Schumacher que j’ad­mi­rais, qui a été au sommet pendant si long­temps. Tiger Woods, c’est la même chose. Et j’ai toujours pensé que c’était impos­sible de faire ça, de rester au sommet pendant si long­temps et d’avoir ce dyna­misme. Maintenant, les gens me demandent : ‘comment tu as fait ?’ Je leur réponds que c’est normal. Vous allez simple­ment sur le court, vous recom­mencez et vous essayez de gagner à nouveau. Et c’est amusant, alors vous conti­nuez à le faire. Tout le monde aime­rait être à votre place, n’est‐ce pas ? Et puis vous avez aussi le devoir, dans mon esprit, de bien repré­senter le sport et d’en profiter tant que vous le pouvez. J’ai vrai­ment l’im­pres­sion d’avoir pressé ce citron jusqu’à la dernière goutte. J’ai fait de mon mieux jusqu’à la fin. »