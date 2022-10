Au cours d’une inter­view accordée à l’ATP, Roger Federer a évoqué l’avenir du tennis avec un grand opti­misme en se remé­mo­rant sa propre arrivée sur le circuit. Le Suisse n’est pas inquiet bien qu’il ait pris sa retraite, en sachant que Rafael Nadal (36 ans) et Novak Djokovic (35 ans) suivront indé­nia­ble­ment dans les prochaines années.

« J’ai toujours été confiant pour le futur de ce jeu. On a vécu de très belles années mais ce jeu amène toujours des nouvelles super­stars et de belles histoires. Pour moi, je ne me fais aucun soucis pour ce jeu. Les gens pensaient à l’époque que le tennis ne serait pas aussi cool quand Sampras et Agassi ont arrêté, je me disais presque : ‘désolé je suis là’ avec aussi Roddick, Ferrero et Hewitt. Pour moi quand je regarde le futur, il est parfai­te­ment dégagé, on n’a pas à se faire du soucis que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Je pense que ça sera super et je suivrai évidem­ment tout cela », a déclaré l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.