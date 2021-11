Roger Federer fait beau­coup parler de lui ce mercredi après ses deux inter­views pour La tribune de Genève et Le Matin. Et après avoir annoncé que son retour sur les courts ne devrait pas avoir lieu avant l’été prochain, Roger en a dit un peu plus sur sa réédu­ca­tion et son processus de guérison.

« Les examens après la saison sur herbe ont révélé que mon ménisque interne droit était à nouveau blessé. Il devait être cousu, ce qui néces­si­tait une certaine période d’im­mo­bi­li­sa­tion. Et les méde­cins en ont profité pour soigner mon carti­lage aussi. Les méde­cins disent que je pourrai faire du jogging léger en janvier et retourner progres­si­ve­ment sur le court. Doucement. Ils ne savent pas, mais j’ai déjà joué un peu au tennis avec les enfants. Puis en mars ou avril, je pour­rais recom­mencer à m’en­traîner à la manière du tennis. J’ai fait faire cette opéra­tion pour pouvoir skier avec mes enfants ou jouer au foot­ball ou au tennis à l’avenir. Ma moti­va­tion première était de me remettre en forme pour ma vie normale. Mais je voulais aborder cette réédu­ca­tion avec la menta­lité et le corps d’un athlète de haut niveau. »