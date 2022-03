Roger Federer va redonner espoir à des millions de fans dans le monde avec cette lettre, écrite à l’oc­ca­sion du rapport annuel de sa fonda­tion. Le Suisse revient sur 2021 et évoque l’avenir avec énor­mé­ment d’op­ti­misme, alors que les dernières nouvelles se voulaient bien moins rassu­rantes.

« Après beau­coup de mois à me battre contre mes bles­sures, mon retour sur le circuit en mars, après ma première opéra­tion, m’a motivé à conti­nuer ma carrière de tennisman. Je suis recon­nais­sant de toute les minutes que j’ai pu vivre avec mes fans et cette famille du tennis sur le court. Mon expé­rience à Doha a illustré, pour moi, que mon voyage en tant qu’athlète n’était pas encore terminé. Les progrès que je fais chaque jour renforcent l’idée que je serai un jour assez fort et en bonne santé pour retourner sur le court de tennis au plus haut niveau », a confié le maestro.