Et si l’année 2021 était la dernière de Roger Federer ? Lorsqu’il a annoncé qu’il ne rejouera pas en 2020, le Suisse a confirmé qu’il sera bien de retour sur les courts pour janvier 2021. Néanmoins, son discours évolue et ce qu’il en ressort de l’entretien accordé au journal Zeit Magazin.

Dans cette interview réalisée en marge du lancement de sa gamme de sneakers « The Roger », le Bâlois ne cache pas qu’il a conscience que la retraite est plus que jamais d’actualité, lui qui fêtera ses 39 ans le 8 août prochain : « L’heure de la retraite approche et je sais que le circuit va beaucoup me manquer. Il aurait été facile pour moi de prendre ma retraite maintenant, mais je veux continuer à me donner une chance de profiter du tennis. La rééducation se passe bien, je vais prendre mon temps pour retrouver la forme. » Et s’offrir une dernière chance de soulever un 21e titre du Grand Chelem ? Tel sera son grand objectif de l’année 2021.