On le sait Roger Federer a été élu sportif le plus payé en 2019 par le magazine Forbes qui fait référence dans le domaine. C’était la première fois de l’histoire de ce classement qu’un joueur de tennis était sur la plus haute marche du podium. Une situation exceptionnelle due à la capacité du Suisse d’attirer des sponsors pour des contrats publicitaires importants et souvent avec des marques dites « mondiales ». Si Roger a du être plutôt « fier » de ce classement, il a aussi avoue dernièrement au journal allemand Zeit Magazin que cette situation était embarrassante. « Pour être vraiment sincère, je dois avouer que j’étais un peu gêné de voir ça dans les journaux, c’était vraiment embarrassant » a expliqué Roger qui sait ce que discrétion veut dire en Suisse. Cependant, il veut aussi assumer ce statut, il y voit peut-être une évolution autour de sa discipline : « C’est peut-être bien pour le tennis que nous puissions rivaliser avec le football, la boxe, la Formule 1 et le basket-ball, où les salaires sont incroyables. » Une phrase qui risque d’animer certains débats notamment si Noah Rubin en prend connaissance.