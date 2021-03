Roger is back ! Pour la première fois depuis plus d’un an, Federer a parti­cipé à une confé­rence de presse d’avant tournoi. Présent à Doha où il débu­tera face à Jérémy Chardy ou Daniel Evans mardi ou mercredi, le Suisse a forcé­ment été inter­rogé sur son objectif prin­cipal en 2021. Et sans surprise, le Bâlois vise son tournoi préféré, Wimbledon.

« Voyons comment se déroulent les matchs et les entraî­ne­ments avec des joueurs profes­sion­nels. Je suis encore en train de m’amé­liorer pour être plus en forme et plus rapide, j’es­père que je serai à 100% à Wimbledon, c’est l’objectif prin­cipal, puis la saison commen­cera vrai­ment pour moi. Peut‐être que je me surpren­drais d’ici là, comme je l’ai fait à l’en­traî­ne­ment ces trois dernières semaines… »