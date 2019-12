Dernier volet choisi par la rédaction lié à son entretien annuel donné aux médias suisses que nous avons sélection, la gestion de la défaite vue par Roger Federer : « C’est le tennis qui m’a apporté ça. J’y ai appris à fonctionne ainsi, à savoir qu’il y aurait toujours une autre chance après chaque défaite, même cruelle. Voilà pourquoi il ne faut jamais s’enfoncer la tête dans le sable. Voilà pourquoi il ne sert à rien de voir les choses en noir. Lorsque j’avais 25 ans environ, je me suis juré que je ne me morfondrais plus après une défaite. Il était inconcevable que je génère autant d’énergie négative durant la seconde moitié de ma carrière. Cela ne sert à rien. Aujourd’hui, je peux appuyer sur un interrupteur (il mime le geste avec son doigt) et c’est comme oublié. J’ai bien sûr quelques souvenirs qui remontent, de temps en temps. Mais je me dis : « Peu importe, ça continue ! »