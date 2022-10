Le Suisse, désor­mais à la retraite, nous manque à tous, heureu­se­ment il ne nous laisse pas sur notre faim en terme de nouvelles décla­ra­tions et confi­dences. Le maestro l’avait promis à tous ses fans, il ne quit­tera jamais le monde du tennis et ne dispa­rai­trait pas.

Dans une nouvelle vidéo de plus de huit minutes publiée par l’ATP, Roger Federer répond a de nombreuses ques­tions, et revient notam­ment sur le plus grand accom­plis­se­ment de sa carrière à ses yeux.

« La réali­sa­tion dont je suis le plus fier ? Cela pour­rait être la place de numéro un mondial, c’est l’accomplissement ultime pour un joueur. En réalité, ma plus grande fierté est mon premier titre à Wimbledon en 2003. C’etait aussi mon premier en Grand Chelem. C’est simple à ce moment‐là, jamais je n’aurai pensé que j’aurai une carrière aussi remplie. » a confié le Bâlois.

Même s’il ne s’y atten­dait pas, on peut dire que le Suisse a plutôt bien rempli son palmarès par la suite…