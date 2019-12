Dans son long entretien accordé au journal Le Matin et au SonntagsZeitung, Roger Federer est interrogé sur Noël. Logique au regard de la période. Le Suisse se souvient de son dernier Noël passé avec de la neige : « Il y a six ou sept ans, nous avions fait un aller-retour à la maison pour monter au chalet (à Lenzerheide). Cela dit, tout était vert avant qu’il ne neige un peu le 25 décembre. Alors un Noël tout blanc, cela doit faire une éternité. » Le Bâlois confie également ce qui lui ferait plaisir comme cadeaux : « En fait, je prends surtout du plaisir à voir les autres ouvrir un cadeau. Moi, je n’ai pas besoin de grand-chose, de rien en réalité. Alors j’aime quand, avec Mirka, nous pouvons rendre heureux les gens qui nous sont chers : les enfants, nos amis, mes parents, mon équipe. »

Enfin, l’actuel numéro 3 mondial répond avec humour lorsqu’il est interrogé si ses enfants regardent les cataloguent de jouets pour effectuer leur liste au Père Noël : « Ils écrivent leur liste et, parfois, on y retrouve de drôles de demandes. La plus problématique concerne les animaux de compagnie. Nous ne sommes pas assez sédentaires pour se le permettre et cela n’aurait aucun sens. Un jour, lorsque nous serons plus souvent à la maison, nous accueillerons un animal. Mais oui, les enfants compilent les cadeaux dont ils ont envie depuis longtemps. Après, cela ne veut pas dire qu’ils vont tous les recevoir. » Une famille normale.