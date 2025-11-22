À l’occasion de son entrée au Hall of Fame du tennis en 2026, Roger Federer a accordé une longue inter­view au quoti­dien suisse, Tages‐Anzeiger, dans laquelle il a évoqué son avenir à moyen terme.

Question : « Pourriez‐vous égale­ment envi­sager de rede­venir plus actif dans le tennis profes­sionnel ? En tant que mentor, entraî­neur ou commen­ta­teur télévisé ? »

« Pas pour le moment. Je me concentre sur nos enfants. C’est une période inté­res­sante et impor­tante avant que tout le monde quitte la maison. Nous aimons être ensemble en famille, et il y a tant à faire. Jongler avec quatre enfants est exigeant. Peu importe qui me le deman­de­rait, je refu­se­rais. Je n’ai pas le temps. Je pense que tout le monde le sait. C’est pour­quoi personne ne me le demande. (rires) Mais il ne faut jamais dire jamais. Stefan Edberg n’avait pas non plus pensé passer deux ans en tournée avec moi. Mais je suis ouvert au mentorat. Si quel­qu’un a une ques­tion, je suis heureux de donner des conseils. Ou si je suis à Dubaï à la fin de l’année, un joueur est le bien­venu. Je suis ouvert, mais je ne peux pas être partout. »