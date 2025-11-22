À l’occasion de son entrée au Hall of Fame du tennis en 2026, Roger Federer a accordé une longue interview au quotidien suisse, Tages‐Anzeiger, dans laquelle il a évoqué son avenir à moyen terme.
Question : « Pourriez‐vous également envisager de redevenir plus actif dans le tennis professionnel ? En tant que mentor, entraîneur ou commentateur télévisé ? »
« Pas pour le moment. Je me concentre sur nos enfants. C’est une période intéressante et importante avant que tout le monde quitte la maison. Nous aimons être ensemble en famille, et il y a tant à faire. Jongler avec quatre enfants est exigeant. Peu importe qui me le demanderait, je refuserais. Je n’ai pas le temps. Je pense que tout le monde le sait. C’est pourquoi personne ne me le demande. (rires) Mais il ne faut jamais dire jamais. Stefan Edberg n’avait pas non plus pensé passer deux ans en tournée avec moi. Mais je suis ouvert au mentorat. Si quelqu’un a une question, je suis heureux de donner des conseils. Ou si je suis à Dubaï à la fin de l’année, un joueur est le bienvenu. Je suis ouvert, mais je ne peux pas être partout. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 12:16