Notre confrère tennishead.fr propose deux extraits d’un nouveau livre qui va sortir concernant la carrière de Roger Federer. Dans ces deux passages, on apprend des petites choses même s’il est vrai que beaucoup d’informations circulent sur le Suisse et peu de scoops peuvent être révélés aujourd’hui.

Cependant, ce travail de compilation permet aussi de resituer le rôle de chaque acteur dans la carrière formidable du Bâlois notamment le rôle central de Mirka, sa femme.

Un rôle qui a évolué dans le temps et qui est devenu fondamental comme l’auteur le rappelle en s’appuyant sur des propos de Roger lui-même : « Sans elle, je n’aurai pas durer. Si elle me dit que je ne veux plus voyager, alors je dirai ok et ma carrière sera finie. C’est aussi simple que ça… Je suis heureuse qu’elle me permette vraiment de poursuivre nos rêves, car elle y est autant impliquée que moi dans cette quête. »