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Federer mise enfin sur Bublik

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Si Alexander Bublik ne laisse clai­re­ment pas indif­fé­rent depuis plusieurs années de par son style de jeu et son franc parler, il était pour­tant resté sous les radars de Roger Federer.

Mais après avoir réalisé une saison 2025 remar­quable où il a atteint le Top 10 mondial, le joueur du Kazakhstan a cette fois été tapé dans l’oeil du Suisse puis­qu’il a reçu sa toute première sélec­tion pour la Laver Cup, qui aura lieu en 2026 du côté de l’O2 Arena de Londres, du 25 au 27 septembre. 

Membre de la Team World, il rejoint une sélec­tion pres­ti­gieuses aux côtés de Fritz, De Minaur et Shelton.

Publié le lundi 15 juin 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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