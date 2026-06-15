Si Alexander Bublik ne laisse clairement pas indifférent depuis plusieurs années de par son style de jeu et son franc parler, il était pourtant resté sous les radars de Roger Federer.
Mais après avoir réalisé une saison 2025 remarquable où il a atteint le Top 10 mondial, le joueur du Kazakhstan a cette fois été tapé dans l’oeil du Suisse puisqu’il a reçu sa toute première sélection pour la Laver Cup, qui aura lieu en 2026 du côté de l’O2 Arena de Londres, du 25 au 27 septembre.
Out of this World 🌍 🇰🇿— Laver Cup (@LaverCup) June 15, 2026
Alexander Bublik is set for his Laver Cup debut in London. Coming off a massive start to the year where he hit a career‐high World No. 10 ATP ranking, Bublik is taking his talents to Team World, joining Fritz, de Minaur, and Shelton. #LaverCup… pic.twitter.com/G6OVisXIM4
Membre de la Team World, il rejoint une sélection prestigieuses aux côtés de Fritz, De Minaur et Shelton.
Publié le lundi 15 juin 2026 à 13:13