Si Alexander Bublik ne laisse clai­re­ment pas indif­fé­rent depuis plusieurs années de par son style de jeu et son franc parler, il était pour­tant resté sous les radars de Roger Federer.

Mais après avoir réalisé une saison 2025 remar­quable où il a atteint le Top 10 mondial, le joueur du Kazakhstan a cette fois été tapé dans l’oeil du Suisse puis­qu’il a reçu sa toute première sélec­tion pour la Laver Cup, qui aura lieu en 2026 du côté de l’O2 Arena de Londres, du 25 au 27 septembre.

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Alexander Bublik is set for his Laver Cup debut in London. Coming off a massive start to the year where he hit a career‐high World No. 10 ATP ranking, Bublik is taking his talents to Team World, joining Fritz, de Minaur, and Shelton. #LaverCup… pic.twitter.com/G6OVisXIM4 — Laver Cup (@LaverCup) June 15, 2026

Membre de la Team World, il rejoint une sélec­tion pres­ti­gieuses aux côtés de Fritz, De Minaur et Shelton.