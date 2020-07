Ce matin, Roger Federer a profité de la présentation de sa première gamme de sneakers pour donner des nouvelles de son état physique. Il revient également sur le confinement et l’arrêt des compétitions. « Cela fait 25 ans que je voyage et je n’étais jamais resté plus de cinq ou six semaines à la maison. Bien sûr que j’aurais aimé être à Wimbledon en deuxième semaine, sur le Centre Court, qui m’a tant donné mais ce temps prolongé et nécessaire fait aussi du bien. Mon gros objectif c’est de continuer ma rééducation chaque jour, de progresser petit à petit. Je ne suis pas encore revenu à mon meilleur niveau physiquement mais j’ai hâte d’y être et de retrouver notamment Wimbledon l’an prochain. »

Même pendant le confinement, le Suisse était très occupé : « Il y a eu ma rééducation, il a fallu prendre les bonnes décisions pour les semaines et mois à venir, pour mon genou et rester en forme. Il y a eu aussi des discussions pour ma fondation, pour les affaires et je me suis aussi beaucoup occupé des enfants, les devoirs à la maison… Je n’ai pas à me plaindre de cette période car je sais que ce n’est pas le cas de tout le monde… »