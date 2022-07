Djokovic 7ème (-4), Berrettini 15ème (-4), Shapovalov 23ème (-7), et Federer, nulle part.

On vit une période assez « dingue ».

Grâce à la très intel­li­gente déci­sion du All England Club, sanc­tionnée par l’ATP qui n’a pas distribué de points sur cette édition de Wimbledon, le clas­se­ment ATP ne veut presque plus rien dire. Avec ses 2000 points par exemple, Novak serait encore 2ème.

Tennis : Roger Federer ne figure plus dans le clas­se­ment ATP ce lundi, pour la première fois depuis septembre 1997 #RTSsport — RTS Sport (@RTSsport) July 11, 2022

Pour le cas de Federer, c’est plus juste puisque le Suisse n’a pas joué un match depuis un an. Il est donc logique qu’il ne soit plus dans les radars.

Mais bon cela ne change pas grand chose car il obtiendra toutes les invi­ta­tions qu’il deman­dera. Il pourra aussi utiliser un clas­se­ment protégé.

Qu’il ne soit plus présent dans le clas­se­ment ATP est donc un fait mais cela ne chan­gera rien spor­ti­ve­ment pour son retour attendu à la Laver Cup mais surtout pour le Swiss Indoors de Bâle, un ATP500.