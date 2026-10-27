Présents il y a quelques jours à Shanghai pour un match exhi­bi­tion contre Li Na et Dinara Safina, Roger Federer et Marat Safin ont pris le temps de taper quelques balles sur les instal­la­tions du Masters 1000. Enfin surtout le Suisse qui a même parti­cipé à un petit atelier de préci­sion où il devait faire passer une balle dans un trou à peine plus grand que la circon­fé­rence de celle‐ci.

Et à en croire la vidéo ci‐dessous, le Maestro n’a rien perdu de sa préci­sion légendaire.

Si c’est vrai­ment au bout de la quatrième frappe, c’est juste mons­trueux. pic.twitter.com/kfZ5m3Bf0I — Tennis Legend (@TennisLegende) October 25, 2026

Même Marat Safin, d’or­di­naire peu expansif, semblait impressionné.