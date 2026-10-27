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Federer n’a rien perdu de sa préci­sion de chirur­gien, même Safin est choqué

Par
Thomas S
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Présents il y a quelques jours à Shanghai pour un match exhi­bi­tion contre Li Na et Dinara Safina, Roger Federer et Marat Safin ont pris le temps de taper quelques balles sur les instal­la­tions du Masters 1000. Enfin surtout le Suisse qui a même parti­cipé à un petit atelier de préci­sion où il devait faire passer une balle dans un trou à peine plus grand que la circon­fé­rence de celle‐ci. 

Et à en croire la vidéo ci‐dessous, le Maestro n’a rien perdu de sa préci­sion légendaire. 

Même Marat Safin, d’or­di­naire peu expansif, semblait impressionné. 

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 15:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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