Présents il y a quelques jours à Shanghai pour un match exhibition contre Li Na et Dinara Safina, Roger Federer et Marat Safin ont pris le temps de taper quelques balles sur les installations du Masters 1000. Enfin surtout le Suisse qui a même participé à un petit atelier de précision où il devait faire passer une balle dans un trou à peine plus grand que la circonférence de celle‐ci.
Et à en croire la vidéo ci‐dessous, le Maestro n’a rien perdu de sa précision légendaire.
Même Marat Safin, d’ordinaire peu expansif, semblait impressionné.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.