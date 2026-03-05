Récemment de passage sur dans l’émis­sion espa­gnole, « El Cafelito de Josep Pedrerol », diffusée en inté­gra­lité ce jeudi après‐midi, Juan Carlos Ferrero, qui a d’ailleurs promis de tout révéler sur sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz, a été invité à construire le joueur parfait parmi huit catégories.

Et l’an­cien numéro 1 mondial n’a oublié personne, en tout cas aucun membre du Big 3, et surtout pas son ancien poulain, qu’il cite quand même à trois reprises. Extraits.

Journaliste : « Nous allons créer le joueur parfait. Le coup droit de…

Juan Carlos Ferrero : Roger (Federer).

J : Le revers de…

JCF : Je dirais Wawrinka.

J : Le service de…

JCF : Wayne Arthurs. Un joueur de mon époque qui servait de manière impres­sion­nante.

J : Le retour de…

JCF : Novak (Djokovic).

J : La volée ?

JCF : Je pour­rais te dire celle de Stefan Edberg mais j’aime beau­coup celle de Carlos, qui est pour moi l’une des meilleures de l’his­toire.

J : Le jeu de jambes de…

JCF : Carlos (Alcaraz).

J : La menta­lité de…

JCF : Rafa (Nadal).

J : L’amortie de…

JCF : Je dirais Gaston Gaudio et Carlos (Alcaraz). »