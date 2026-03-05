Récemment de passage sur dans l’émission espagnole, « El Cafelito de Josep Pedrerol », diffusée en intégralité ce jeudi après‐midi, Juan Carlos Ferrero, qui a d’ailleurs promis de tout révéler sur sa séparation avec Carlos Alcaraz, a été invité à construire le joueur parfait parmi huit catégories.
Et l’ancien numéro 1 mondial n’a oublié personne, en tout cas aucun membre du Big 3, et surtout pas son ancien poulain, qu’il cite quand même à trois reprises. Extraits.
🎾 FERRERO CREA SU JUGADOR PERFECTO— El Cafelito de Josep Pedrerol (@CafelitodeJosep) March 5, 2026
- El drive de…
- El revés de…
- El saque de…
- El resto de…
- La volea de…
- El juego de pies…
- La mentalidad…
- La dejada…
✅ SPOILER : mete a Alcaraz
⏰Podcast completo este jueves
a las 15:30 en Youtube y Spotify ⏰ pic.twitter.com/JFIgAypaEc
Journaliste : « Nous allons créer le joueur parfait. Le coup droit de…
Juan Carlos Ferrero : Roger (Federer).
J : Le revers de…
JCF : Je dirais Wawrinka.
J : Le service de…
JCF : Wayne Arthurs. Un joueur de mon époque qui servait de manière impressionnante.
J : Le retour de…
JCF : Novak (Djokovic).
J : La volée ?
JCF : Je pourrais te dire celle de Stefan Edberg mais j’aime beaucoup celle de Carlos, qui est pour moi l’une des meilleures de l’histoire.
J : Le jeu de jambes de…
JCF : Carlos (Alcaraz).
J : La mentalité de…
JCF : Rafa (Nadal).
J : L’amortie de…
JCF : Je dirais Gaston Gaudio et Carlos (Alcaraz). »
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 13:13