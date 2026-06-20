C’est désormais la mode sur le circuit : demander à un joueur, ancien ou actuel, de composer son joueur idéal en fonction de plusieurs critères de coups.
Sextuple vainqueur en Grand Chelem et actuel consultant pour Eurosport, Boris Becker n’y a pas échappé et il a beaucoup hésité même si chaque membre du fameux Big 3 est évidemment présent. Il ne s’est également pas oublié…
Coup droit : Nadal
Revers : Djokovic et Federer
Service : Karlovic et Isner
Service volée : Federer
Retour : Agassi
Mentalité : Lui‐même, Boris Becker
Publié le samedi 20 juin 2026 à 15:16