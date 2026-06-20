C’est désor­mais la mode sur le circuit : demander à un joueur, ancien ou actuel, de composer son joueur idéal en fonc­tion de plusieurs critères de coups.

Sextuple vain­queur en Grand Chelem et actuel consul­tant pour Eurosport, Boris Becker n’y a pas échappé et il a beau­coup hésité même si chaque membre du fameux Big 3 est évidem­ment présent. Il ne s’est égale­ment pas oublié…

Coup droit : Nadal

Revers : Djokovic et Federer

Service : Karlovic et Isner

Service volée : Federer

Retour : Agassi

Mentalité : Lui‐même, Boris Becker