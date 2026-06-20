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Federer, Nadal, Djokovic… Boris Becker désigne le joueur parfait

Par
Thomas S
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C’est désor­mais la mode sur le circuit : demander à un joueur, ancien ou actuel, de composer son joueur idéal en fonc­tion de plusieurs critères de coups. 

Sextuple vain­queur en Grand Chelem et actuel consul­tant pour Eurosport, Boris Becker n’y a pas échappé et il a beau­coup hésité même si chaque membre du fameux Big 3 est évidem­ment présent. Il ne s’est égale­ment pas oublié…

Coup droit : Nadal
Revers : Djokovic et Federer
Service : Karlovic et Isner
Service volée : Federer
Retour : Agassi
Mentalité : Lui‐même, Boris Becker

Publié le samedi 20 juin 2026 à 15:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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