S’il est souvent reproché aux fans de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic d’en faire un peu trop avec le fameux débat du GOAT (ou plus grand joueur de tous les temps), certains des plus grands joueurs de ce sport n’hé­sitent cepen­dant pas à sauter à pieds joints dedans.

C’est notam­ment le cas de Chris Evert, légende absolue du tennis, qui a tenu à réagir à la dernière décla­ra­tion de Srdjan Djokovic, père de Novak. Et selon l’Américaine, il n’y a plus de débat possible.

He IS the GOAT…🤷‍♀️ https://t.co/oVsjyD5wAM — Chris Evert (@ChrissieEvert) November 23, 2023

« Il est le GOAT », a ainsi écrit l’an­cienne numéro 1 mondiale en faisant clai­re­ment réfé­rence à Novak Djokovic. Il faut dire que depuis un certain temps, le Serbe est en train de mettre tout le monde d’accord.