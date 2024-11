Si après la retraite de Roger Federer en 2022, Rafael Nadal, et surtout Novak Djokovic, parve­naient encore à porter le Big 3 sur leurs épaules, ce n’est désor­mais plus le cas. Et cette saison 2024 est parfai­te­ment révé­la­trice du chan­ge­ment d’ère auquel on est en train d’assister.

Un chan­ge­ment qui se résume prin­ci­pa­le­ment en trois points parti­cu­liè­re­ment marquants :

Aucun titre du Grand Chelem remporté par Federer, Nadal ou Djokovic sur une saison depuis 2002.

Aucun Masters 1000 remporté par Federer, Nadal ou Djokovic sur une saison depuis 2003.

Aucun des trois membres du Big 3 présent sur le Masters de fin d’année pour la première fois depuis 2001.

Une ère bénie qui prendra un nouveau coup dans l’aile dans quelques jours suite à la retraite offi­cielle de Rafael Nadal à l’issue des phases finales de la Coupe Davis (du 19 au 24 novembre).