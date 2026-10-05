Premier numéro 1 mondial de l’histoire du classement ATP, le 23 août 1973, Ilie Nastase a célébré ses 80 ans cet été. Vainqueur de deux titres du Grand Chelem et de quatre Masters, le Roumain a récemment été interviewé par nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport.
Et au détour d’une question au sujet de Jannik Sinner et de l’évolution du tennis, Ilie en a profité pour désigner le meilleur joueur, toutes époques confondues.
« J’aime le tennis d’aujourd’hui, chaque époque a ses champions : à mon époque, il y avait quelqu’un comme Rod Laver, et aujourd’hui, c’est Sinner. On ne peut pas comparer les différentes époques dans aucun sport. Jannik ? Si aujourd’hui tu as un bon service et que tu te déplaces bien, tu n’as pas besoin de grand‐chose d’autre pour exceller. On joue peu au filet, il est déjà très fort tel qu’il est. Mais le plus fort de tous, parmi ceux que j’ai vus, reste Nadal : remporter 14 fois le tournoi de Paris vaut plus que n’importe quel autre Grand Chelem. »
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 14:40