Premier numéro 1 mondial de l’his­toire du clas­se­ment ATP, le 23 août 1973, Ilie Nastase a célébré ses 80 ans cet été. Vainqueur de deux titres du Grand Chelem et de quatre Masters, le Roumain a récem­ment été inter­viewé par nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport.

Et au détour d’une ques­tion au sujet de Jannik Sinner et de l’évo­lu­tion du tennis, Ilie en a profité pour dési­gner le meilleur joueur, toutes époques confondues.

« J’aime le tennis d’aujourd’hui, chaque époque a ses cham­pions : à mon époque, il y avait quelqu’un comme Rod Laver, et aujourd’hui, c’est Sinner. On ne peut pas comparer les diffé­rentes époques dans aucun sport. Jannik ? Si aujourd’hui tu as un bon service et que tu te déplaces bien, tu n’as pas besoin de grand‐chose d’autre pour exceller. On joue peu au filet, il est déjà très fort tel qu’il est. Mais le plus fort de tous, parmi ceux que j’ai vus, reste Nadal : remporter 14 fois le tournoi de Paris vaut plus que n’importe quel autre Grand Chelem. »