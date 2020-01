Lors de sa préparation effectuée à Dubaï, Roger Federer a accordé un entretien à Associated Press et celui-ci a été publié et relayé par Tennis.com. Dans cette interview, le Suisse estime que Rafael Nadal et Novak Djokovic vont dépasser son record de 20 titres du Grand Chelem : « Je pense que par rapport à comment ça se passe, Rafa et Novak gagneront plus, parce qu’ils sont très bons et que la saison 2019 montre une fois encore qu’il y a encore de bonnes choses à venir pour eux. »

Le Bâlois reconnaît également qu’il l’accepterait sans problème, lui qui avait dépassé la marque des 14 victoires de Pete Sampras : « J’admirais tellement Pete (Sampras) que je me sentais aussi mal à l’aise de battre ses records. Ce n’est pas quelque chose que j’ai toujours voulu. Mais bien sûr, j’avais conscience que c’était un grand moment pour notre sport. Et je pense que ce sont des moments dont on se souvient. Maintenant, si à la fin quelqu’un d’autre me dépasse, alors ça ira aussi. C’est le sport. Il y a beaucoup de records, de chiffres. J’ai eu moment et j’ai toujours dit que ce qui venait après le 15e titre était du bonus, surtout après la blessure au genou (en 2016). J’aurais voulu en prendre au moins un après cette blessure et j’ai réussi à en remporter trois. »