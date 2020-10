Dans une interview accordée au Guardian, Andy Murray évoque la retraite des membres du Big 3 mais aussi la sienne. Roger Federer a 39 ans, Rafael Nadal 34 ans, Novak Djokovic et lui-même 33 ans.

« Les gens me demandent, qui prendra sa retraite en premier : Federer, Djokovic, Nadal ou moi-même ? Je dirais Federer. Il a 39 ans. Mais qui sait ? Si quelque chose arrivait à ma hanche, par exemple, je ne pourrais rien y faire », a expliqué le Britannique.

On espère les voir le plus longtemps possible sur les courts…