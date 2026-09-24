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Federer, Nadal ou Djokovic, Alcaraz tranche très clai­re­ment : « Rafa est quel­qu’un que j’ad­mi­rais quand j’étais petit, mais le meilleur de tous les temps, c’est lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis Londres, où il parti­ci­pera ce week‐end à la neuvième édition de la Laver Cup, Carlos Alcaraz a été invité à dési­gner le GOAT, autre­ment dit le meilleur joueur de tous les temps.

Et le septuple vain­queur en Grand Chelem n’a pas hésité long­temps au moment de donner sa réponse.

« Pour moi, Nadal est quelqu’un que j’admirais quand j’étais petit, mais le meilleur de tous les temps, en termes de résul­tats, c’est Djokovic : il a tout gagné au tennis, et pas seule­ment une fois, mais deux fois. »

Un choix qui ne surprendra pas forcé­ment, Alcaraz mettant clai­re­ment en avant le palmarès de Novak Djokovic pour dépar­tager ces légendes. 

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 09:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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