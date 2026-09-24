Depuis Londres, où il parti­ci­pera ce week‐end à la neuvième édition de la Laver Cup, Carlos Alcaraz a été invité à dési­gner le GOAT, autre­ment dit le meilleur joueur de tous les temps.

Et le septuple vain­queur en Grand Chelem n’a pas hésité long­temps au moment de donner sa réponse.

« Pour moi, Nadal est quelqu’un que j’admirais quand j’étais petit, mais le meilleur de tous les temps, en termes de résul­tats, c’est Djokovic : il a tout gagné au tennis, et pas seule­ment une fois, mais deux fois. »

carlos:” for me Nadal is some­thing that I look up to when I was a little kid growing up but the goat in terms of numbers every­thing he has in tennis he won every­thing not only one twice is Djokovic.” pic.twitter.com/dXKjFbg0CY — f #7inMelbourne (@fvaeey) September 24, 2026

Un choix qui ne surprendra pas forcé­ment, Alcaraz mettant clai­re­ment en avant le palmarès de Novak Djokovic pour dépar­tager ces légendes.