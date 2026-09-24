Depuis Londres, où il participera ce week‐end à la neuvième édition de la Laver Cup, Carlos Alcaraz a été invité à désigner le GOAT, autrement dit le meilleur joueur de tous les temps.
Et le septuple vainqueur en Grand Chelem n’a pas hésité longtemps au moment de donner sa réponse.
« Pour moi, Nadal est quelqu’un que j’admirais quand j’étais petit, mais le meilleur de tous les temps, en termes de résultats, c’est Djokovic : il a tout gagné au tennis, et pas seulement une fois, mais deux fois. »
carlos:” for me Nadal is something that I look up to when I was a little kid growing up but the goat in terms of numbers everything he has in tennis he won everything not only one twice is Djokovic.” pic.twitter.com/dXKjFbg0CY— f #7inMelbourne (@fvaeey) September 24, 2026
Un choix qui ne surprendra pas forcément, Alcaraz mettant clairement en avant le palmarès de Novak Djokovic pour départager ces légendes.
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 09:28