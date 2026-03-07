Accueil ATP

Federer, Nadal ou Djokovic ? Tony Parker caté­go­rique : « Ceux qui disent qu’il n’est pas le GOAT, c’est parce qu’ils ne l’aiment pas »

Baptiste Mulatier
Lors d’une discus­sion entre Tony Parker et Gaël Monfils, publiée sur la chaîne youtube de ce dernier, les deux hommes ont abordé la ques­tion du GOAT (le plus grand joueur de tous les temps) dans le tennis. 

Entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, la légende du basket fran­çais a très clai­re­ment tranché, en allant dans le sens de son ami. 

Gaël Monfils : « Djokovic a révo­lu­tionné le tennis. C’est le plus grand joueur de tous les temps. »

Tony Parker : « Ceux qui disent que Novak n’est pas le GOAT, c’est parce qu’ils ne l’aiment pas person­nel­le­ment ou parce qu’il s’est passé quelque chose. J’adore Roger, c’est la classe, et il y en a qui ont préféré Rafa. Mais quand on me pose la ques­tion, je réponds toujours que Novak est le GOAT. Même si celui que je préfé­rais regarder, c’était Roger. »

Publié le samedi 7 mars 2026 à 19:01

