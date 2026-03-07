Lors d’une discussion entre Tony Parker et Gaël Monfils, publiée sur la chaîne youtube de ce dernier, les deux hommes ont abordé la question du GOAT (le plus grand joueur de tous les temps) dans le tennis.
Entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, la légende du basket français a très clairement tranché, en allant dans le sens de son ami.
Gael Monfils : “Djokovic finished tennis. He’s the greatest.”— Danny (@DjokovicFan_) March 6, 2026
Tony Parker : “People who say Novak isn’t the greatest is because they don’t like him. Whenever people ask me, I always tell them Novak is the greatest.”pic.twitter.com/ZftnrgnIS1
Gaël Monfils : « Djokovic a révolutionné le tennis. C’est le plus grand joueur de tous les temps. »
Tony Parker : « Ceux qui disent que Novak n’est pas le GOAT, c’est parce qu’ils ne l’aiment pas personnellement ou parce qu’il s’est passé quelque chose. J’adore Roger, c’est la classe, et il y en a qui ont préféré Rafa. Mais quand on me pose la question, je réponds toujours que Novak est le GOAT. Même si celui que je préférais regarder, c’était Roger. »
Publié le samedi 7 mars 2026 à 19:01