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Federer ne va pas mettre tout le monde d’ac­cord : « Je pense qu’il est plus diffi­cile de remporter l’US Open plusieurs fois d’af­filée que Wimbledon ou Roland‐Garros »

Par
Thomas S
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Roger Federer est omni­pré­sent depuis le début de la semaine à New‐York.

Après avoir disputé deux matchs exhi­bi­tion, dont un en simple, en marge de l’US Open, le Suisse a ensuite fait le tour des médias où il s’est énor­mé­ment exprimé sur sa carrière ou encore l’ac­tua­lité du circuit. 

Invité à revenir sur ses cinq sacres d’af­filée sur le Grand Chelem new‐yorkais (de 2004 à 2008), l’homme aux 20 titres majeurs a eu une décla­ra­tion surpre­nante et qui devrait faire réagir. 

« Je pense qu’il est plus diffi­cile de remporter l’US Open plusieurs fois d’affilée. Je ne sais pas pour­quoi, peut‐être que c’est un peu plus facile à Wimbledon ou à Roland‐Garros. Ici, j’ai l’impression qu’il y a globa­le­ment plus de rivaux. Tout le monde peut bien jouer sur surface dure. En plus, il y a le facteur vent, l’humidité, les sessions de jour et de nuit. Les condi­tions changent beau­coup. Même si c’est désor­mais aussi le cas sur gazon ou sur terre battue, cela a long­temps été une parti­cu­la­rité de l’US Open. J’ai rapi­de­ment jeté un œil aux joueurs que j’avais battus lors de ces finales et je me suis dit : “Waouh, c’étaient des joueurs d’une immense qualité”. Les battre les uns après les autres, c’était excep­tionnel. Je suis égale­ment très fier d’avoir réussi à enchaîner Wimbledon et l’US Open, et d’avoir confirmé ce doublé en rempor­tant le tournoi ici pendant tant d’années. Je pense que c’est quelque chose de très diffi­cile à réaliser. »

Publié le vendredi 28 août 2026 à 19:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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