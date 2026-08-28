Roger Federer est omniprésent depuis le début de la semaine à New‐York.
Après avoir disputé deux matchs exhibition, dont un en simple, en marge de l’US Open, le Suisse a ensuite fait le tour des médias où il s’est énormément exprimé sur sa carrière ou encore l’actualité du circuit.
Invité à revenir sur ses cinq sacres d’affilée sur le Grand Chelem new‐yorkais (de 2004 à 2008), l’homme aux 20 titres majeurs a eu une déclaration surprenante et qui devrait faire réagir.
« Je pense qu’il est plus difficile de remporter l’US Open plusieurs fois d’affilée. Je ne sais pas pourquoi, peut‐être que c’est un peu plus facile à Wimbledon ou à Roland‐Garros. Ici, j’ai l’impression qu’il y a globalement plus de rivaux. Tout le monde peut bien jouer sur surface dure. En plus, il y a le facteur vent, l’humidité, les sessions de jour et de nuit. Les conditions changent beaucoup. Même si c’est désormais aussi le cas sur gazon ou sur terre battue, cela a longtemps été une particularité de l’US Open. J’ai rapidement jeté un œil aux joueurs que j’avais battus lors de ces finales et je me suis dit : “Waouh, c’étaient des joueurs d’une immense qualité”. Les battre les uns après les autres, c’était exceptionnel. Je suis également très fier d’avoir réussi à enchaîner Wimbledon et l’US Open, et d’avoir confirmé ce doublé en remportant le tournoi ici pendant tant d’années. Je pense que c’est quelque chose de très difficile à réaliser. »
Publié le vendredi 28 août 2026 à 19:39