Roger Federer est omni­pré­sent depuis le début de la semaine à New‐York.

Après avoir disputé deux matchs exhi­bi­tion, dont un en simple, en marge de l’US Open, le Suisse a ensuite fait le tour des médias où il s’est énor­mé­ment exprimé sur sa carrière ou encore l’ac­tua­lité du circuit.

Invité à revenir sur ses cinq sacres d’af­filée sur le Grand Chelem new‐yorkais (de 2004 à 2008), l’homme aux 20 titres majeurs a eu une décla­ra­tion surpre­nante et qui devrait faire réagir.

« Je pense qu’il est plus diffi­cile de remporter l’US Open plusieurs fois d’affilée. Je ne sais pas pour­quoi, peut‐être que c’est un peu plus facile à Wimbledon ou à Roland‐Garros. Ici, j’ai l’impression qu’il y a globa­le­ment plus de rivaux. Tout le monde peut bien jouer sur surface dure. En plus, il y a le facteur vent, l’humidité, les sessions de jour et de nuit. Les condi­tions changent beau­coup. Même si c’est désor­mais aussi le cas sur gazon ou sur terre battue, cela a long­temps été une parti­cu­la­rité de l’US Open. J’ai rapi­de­ment jeté un œil aux joueurs que j’avais battus lors de ces finales et je me suis dit : “Waouh, c’étaient des joueurs d’une immense qualité”. Les battre les uns après les autres, c’était excep­tionnel. Je suis égale­ment très fier d’avoir réussi à enchaîner Wimbledon et l’US Open, et d’avoir confirmé ce doublé en rempor­tant le tournoi ici pendant tant d’années. Je pense que c’est quelque chose de très diffi­cile à réaliser. »