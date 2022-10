Roger Federer avait beau­coup de choses à dire lors de son inter­view avec le New‐York Times réalisée juste après la Laver Cup où il a pris sa retraite en jouant un ultime double avec son rival et ami Rafael Nadal. Mais le Suisse n’est pas certain d’avoir vrai­ment joué son dernier match devant un stade rempli…

« Je pense que ce serait magni­fique d’or­ga­niser un match d’adieu et de remer­cier les fans, car la Laver Cup affi­chait déjà complet avant l’an­nonce de ma retraite. Beaucoup de gens auraient aimé avoir plus de billets mais n’ont pas pu, alors je pense que ce serait bien d’avoir un ou plusieurs matchs d’adieu, mais je ne sais pas si je peux ou si je dois le faire main­te­nant. Mais évidem­ment, j’ado­re­rais faire des exhi­bi­tions plus tard, emmener le tennis dans de nouveaux endroits ou le ramener dans des endroits amusants où je me suis éclaté. »