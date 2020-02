L’information vient de tomber et elle est plus que lourde. Roger Federer est forfait à Dubaï, pour toute la tournée américaine mais aussi Roland-Garros suite à une opération par arthroscopie du genou. C’est un vrai cataclysme pour les fans du Suisse qui vont devoir attendre la fin du mois de Juin pour revoir leur champion sur un court.



C’est par un communiqué très précis que le Suisse a expliqué la situation : « Mon genou droit m’embête depuis un petit moment. J’espérais que ça passerait, mais après un examen et une discussion avec mon équipe, j’ai décidé de me soumettre à une intervention arthroscopique hier (mercredi). Après l’opération, les médecins (ndlr : entre autres le Dr Roland Biedert) m’ont confirmé que c’était une bonne chose de l’avoir fait. Ils sont très confiants quant à un total rétablissement. Comme conséquence, je vais malheureusement devoir manquer (les tournois de) Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami et les Internationaux de France. Je remercie tout le monde de soutien. Je me réjouis d’être de retour et de rejouer bientôt, on se voit sur gazon ! »