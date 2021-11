Roger Federer fait la couver­ture du nouveau maga­zine lancé en Suisse par le groupe Ringier : Interview.

Dans un long entre­tien, le Suisse évoque des points impor­tants de sa carrière et notam­ment le moment où il a fallu parvenir à mettre en place des rituels pour éviter que l’émo­tion prenne toujours le pouvoir lors de ses matches.

Pour y parvenir, Roger a donc mis en place la fameuse tech­nique du « doudou ».

« Comment puis‐je simple­ment ignorer un mauvais point et rester calme ? »

« Une astuce qui m’a beau­coup aidé est celle de la serviette. Un bébé a une couver­ture douillette ou un ours en peluche. Mon entraî­neur m’a dit que j’avais besoin de quelque chose comme ça, quelque chose qui m’aide à me retirer dans mon monde pendant un bref instant. En fait, l’idée était simple, vous pouvez vous exciter pendant trois secondes. Ensuite, vous courez vers la serviette. Finalement cela a été facile à mettre en place et surtout très effi­cace. Pour moi, c’est devenu un rituel. Point perdu, premier réflexe – serviette »