Au cours du dernier entre­tien qu’il a accordé au New‐York Times, Roger Federer a évoqué plusieurs sujets. Et après être revenu sur le moment où il a touché la main de Nadal lors de sa céré­monie d’adieu, sur le bilan de son week‐end avec beau­coup d’hu­mour ainsi que sur la fausse retraite d’Andy Murray, le Suisse a répondu à une ques­tion les joueurs actuels et sur son style de jeu.

Q : À mesure que vous vous éloi­gnez, voyez‐vous quel­qu’un qui joue au tennis comme vous le faites ?

« Pas pour l’ins­tant. Évidemment, il faudrait que ce soit un gars avec un revers à une main. Personne n’a besoin de jouer comme moi, d’ailleurs. Les gens pensaient aussi que j’al­lais jouer comme Pete Sampras, mais ce n’est pas le cas. Je pense que chacun doit être sa propre version de lui‐même. Et pas un copieur, même si copier est le plus grand signe de flat­terie. Mais je leur souhaite à tous de trouver leur propre voie, et le tennis sera formi­dable. Je suis sûr que je serai toujours le fan numéro 1 de ce sport. Et je suivrai, parfois dans les tribunes, parfois à la télé­vi­sion, mais bien sûr, j’es­père qu’il y aura assez de tennis avec un revers à une main, assez de tennis offensif, assez de flair. Mais je vais m’as­seoir, me détendre et regarder les matchs sous un angle différent. »