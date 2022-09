Moment de tendresse avec Rafael Nadal lors de sa céré­monie d’adieu, bilan de son week‐end et de sa retraite avec beau­coup d’humour, fausse retraite d’Andy Murray ou encore réflexion à propos des joueurs qui pour­raient lui ressem­bler dans le jeu, Roger Federer n’a éludé presque aucun sujet lors de son inter­view accordée au New‐York Times.

Et pour notre plus grand plaisir, il est égale­ment dévoilé une partie de sa conver­sa­tion télé­pho­nique avec Rafael Nadal où il lui a annoncé son inten­tion de prendre sa retraite à l’issue de la Laver Cup.

« Je l’ai appelé après l’U.S. Open – j’ai attendu qu’il termine ce tournoi – juste pour lui faire part de ma déci­sion de prendre ma retraite. Je voulais juste lui faire savoir avant qu’il ne commence à faire des projets sans la Laver Cup. Je lui ai dit au télé­phone que j’étais proba­ble­ment à 50–50 ou 60–40 de faire le double. Je lui ai dit : ‘Écoute, je te tien­drai au courant. Tu me diras comment ça se passe à la maison. Et on se recon­tac­tera’. Mais c’est très vite devenu clair au télé­phone, et Rafa m’a dit : ‘Je vais faire tout ce que je peux pour être là avec toi.’ Et c’était évidem­ment incroyable pour moi. Et cela a montré une fois de plus combien nous sommes impor­tants l’un pour l’autre et combien nous nous respec­tons. Et j’ai pensé que ce serait une belle et incroyable histoire pour nous, pour le sport, pour le tennis, et peut‐être même au‐delà, où nous pour­rions coexister dans une dure riva­lité et en sortir vain­queurs et montrer que, encore une fois, ce n’est que du tennis. Oui, c’est dur, et c’est parfois brutal, mais c’est toujours équi­table. Et vous pouvez sortir de l’autre côté et avoir encore cette grande riva­lité amicale. Je pense simple­ment que ça s’est terminé encore mieux que je ne l’au­rais cru. Donc, un effort incroyable de Rafa, et je n’ou­blierai jamais ce qu’il a fait pour moi à Londres. »