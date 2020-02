Roger Federer a marqué les esprits en réunissant 51 954 spectateurs pour son exhibition au Cap en Afrique du Sud face à Rafael Nadal. Au-delà du record, le Suisse était de retour dans le pays natal de sa mère. Autant dire que l’émotion était forte. C’est ce qu’il a expliqué dans un entretien pour Schweizer Illustrierte : « J’étais vraiment très ému. Et quand ma mère est venue sur le court, dans son pays d’origine, j’ai dû me battre pour que les émotions ne me submergent pas. »

Le Bâlois a ensuite expliqué à quel point ce moment en Afrique comptait pour lui : « Je pense déjà aux Africains. J’entendais encore que « j’étais l’un d’eux ». Et maintenant que je suis ici pour cet événement, ils en ont la confirmation. Pour moi, c’était avant tout un moment extrêmement important de ma vie. J’ai repensé à des moments de mon enfance où j’ai passé beaucoup de temps ici avec mes parents et ma soeur. »

