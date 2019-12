Interrogé par Sport360, Roger Federer a fait part de son objectif pour l’année 2020 : « Je dois retourner au travail avec mon équipe. J’ai besoin de m’entraîner très dur et je pense que ça peut être un objectif d’essayer de gagner un des cinq événement majeurs, plus les Jeux Olympiques, cela fait six chances. Je sais que Roland-Garros est toujours le plus difficile. Après c’est toujours agréable de gagner n’importe quel tournoi. Alors je pense que l’objectif est de gagner le plus de titres possible et pourquoi pas un gros comme Wimbledon, l’US Open, les Jeux Olympiques ou l’Open d’Australie. Ce serait incroyable. »

🗣️ : "If I can take home a big one, preferably like a Wimbledon, U.S. Open or like Olympics or Australian Open or whatever, that would be amazing."

Roger #Federer is aiming big for the 2020 season 💪 pic.twitter.com/BL0zWN7DkW

— Sport360° (@Sport360) December 19, 2019