Présent depuis plusieurs jours en Asie et notam­ment à Shanghaï où il a été célébré à l’oc­ca­sion d’une céré­monie orga­nisée pendant le Masters 1000, Roger Federer a récem­ment évoqué dans une inter­view son nouveau rapport à son sport.

Et visi­ble­ment, le Suisse n’a pas vrai­ment le temps de regarder les matchs même ceux de son tournoi favori.

« C’est diffi­cile pour moi de regarder des matchs, tout simple­ment parce que je n’ai pas le temps, pour être honnête. Avec les enfants et tout ce qui se passe dans ma vie, c’est diffi­cile de me dire : ‘Ok, ce jour‐là, je vais regarder ce match’. Comme pour la finale de Wimbledon, je n’ai litté­ra­le­ment vu que deux jeux ce jour‐là, parce que nous courions partout avec les enfants et que nous faisions des choses. Puis, à un moment donné, je me suis rapi­de­ment connecté pour dire : ‘Bon, j’ai vu un peu la finale de Wimbledon’. Bien sûr, j’étais curieux, je regar­dais les scores de temps en temps, mais c’est diffi­cile pour moi de m’as­seoir. J’étais heureux que le match soit aussi bon qu’il l’a été et j’aime quand de belles histoires sortent du jeu. »