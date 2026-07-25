Alors que Roger Federer a décidé de passer quelques jours à Majorque, où il a notam­ment joué au golf avec Rafael Nadal, le Suisse a égale­ment décidé de faire un détour par Manacor et l’aca­démie de son ancien afin de visiter la nouveau musée de ce dernier.

Un musée flam­bant neuf et tota­le­ment rénové où l’homme aux 24 Roland‐Garros a notam­ment consacré un nouvel espace entiè­re­ment dédié au Big 3.

Interrogé sur cette nouvelle oeuvre, Roger s’est montré dithyrambique.

« C’est merveilleux de voir tout ça. C’est magni­fique. Il y a eu un travail colossal derrière tout ça, mais surtout, c’est très émou­vant. Je me souviens de ce que c’était au début, mais main­te­nant, c’est vrai­ment spec­ta­cu­laire. C’est magni­fique, c’est vrai­ment très bien fait. C’est un endroit très spécial. Félicitations à toute l’équipe. Je leur ai déjà dit person­nel­le­ment. Vous avez fait un travail fantastique. »