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Federer scotché par la dernière réali­sa­tion de Nadal : « Je me souviens de ce que c’était au début, mais main­te­nant, c’est vrai­ment spec­ta­cu­laire. C’est très émouvant »

Par
Thomas S
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Alors que Roger Federer a décidé de passer quelques jours à Majorque, où il a notam­ment joué au golf avec Rafael Nadal, le Suisse a égale­ment décidé de faire un détour par Manacor et l’aca­démie de son ancien afin de visiter la nouveau musée de ce dernier. 

Un musée flam­bant neuf et tota­le­ment rénové où l’homme aux 24 Roland‐Garros a notam­ment consacré un nouvel espace entiè­re­ment dédié au Big 3.

Interrogé sur cette nouvelle oeuvre, Roger s’est montré dithyrambique. 

« C’est merveilleux de voir tout ça. C’est magni­fique. Il y a eu un travail colossal derrière tout ça, mais surtout, c’est très émou­vant. Je me souviens de ce que c’était au début, mais main­te­nant, c’est vrai­ment spec­ta­cu­laire. C’est magni­fique, c’est vrai­ment très bien fait. C’est un endroit très spécial. Félicitations à toute l’équipe. Je leur ai déjà dit person­nel­le­ment. Vous avez fait un travail fantastique. »

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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