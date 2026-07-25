Alors que Roger Federer a décidé de passer quelques jours à Majorque, où il a notamment joué au golf avec Rafael Nadal, le Suisse a également décidé de faire un détour par Manacor et l’académie de son ancien afin de visiter la nouveau musée de ce dernier.
Un musée flambant neuf et totalement rénové où l’homme aux 24 Roland‐Garros a notamment consacré un nouvel espace entièrement dédié au Big 3.
Interrogé sur cette nouvelle oeuvre, Roger s’est montré dithyrambique.
« C’est merveilleux de voir tout ça. C’est magnifique. Il y a eu un travail colossal derrière tout ça, mais surtout, c’est très émouvant. Je me souviens de ce que c’était au début, mais maintenant, c’est vraiment spectaculaire. C’est magnifique, c’est vraiment très bien fait. C’est un endroit très spécial. Félicitations à toute l’équipe. Je leur ai déjà dit personnellement. Vous avez fait un travail fantastique. »
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 16:46