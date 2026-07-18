Lors d’une l’in­ter­view accordée à ESPN, Roger Federer a évoqué son intro­ni­sa­tion prochain au Hall Of Fame.

Le Suisse en a notam­ment discuté avec une autre légende du tennis, Pete Sampras.

« Je me souviens d’en avoir parlé avec Sampras. Je lui avais demandé : ‘Comment as‐tu vécu ton intro­ni­sa­tion au Tennis Hall of Fame ?’ Il m’a répondu : ‘C’est un moment unique, Roger. Tu verras, ça te touchera profon­dé­ment et ça te marquera forte­ment, alors j’ai hâte d’y être, moi aussi.’ Voir défiler mes souve­nirs dans ma tête, aper­ce­voir d’autres légendes ou icônes de ce sport qui nous ont ouvert la voie, et simple­ment me trouver là, en leur présence… Je pense que c’est toujours très inspirant. »