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Federer se prépare : « J’en ai parlé avec Pete Sampras et il m’a dit : ‘c’est un moment unique, Roger. Ça te touchera profondément’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une l’in­ter­view accordée à ESPN, Roger Federer a évoqué son intro­ni­sa­tion prochain au Hall Of Fame. 

Le Suisse en a notam­ment discuté avec une autre légende du tennis, Pete Sampras. 

« Je me souviens d’en avoir parlé avec Sampras. Je lui avais demandé : ‘Comment as‐tu vécu ton intro­ni­sa­tion au Tennis Hall of Fame ?’ Il m’a répondu : ‘C’est un moment unique, Roger. Tu verras, ça te touchera profon­dé­ment et ça te marquera forte­ment, alors j’ai hâte d’y être, moi aussi.’ Voir défiler mes souve­nirs dans ma tête, aper­ce­voir d’autres légendes ou icônes de ce sport qui nous ont ouvert la voie, et simple­ment me trouver là, en leur présence… Je pense que c’est toujours très inspirant. »

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 12:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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