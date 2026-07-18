Lors d’une l’interview accordée à ESPN, Roger Federer a évoqué son intronisation prochain au Hall Of Fame.
Le Suisse en a notamment discuté avec une autre légende du tennis, Pete Sampras.
« Je me souviens d’en avoir parlé avec Sampras. Je lui avais demandé : ‘Comment as‐tu vécu ton intronisation au Tennis Hall of Fame ?’ Il m’a répondu : ‘C’est un moment unique, Roger. Tu verras, ça te touchera profondément et ça te marquera fortement, alors j’ai hâte d’y être, moi aussi.’ Voir défiler mes souvenirs dans ma tête, apercevoir d’autres légendes ou icônes de ce sport qui nous ont ouvert la voie, et simplement me trouver là, en leur présence… Je pense que c’est toujours très inspirant. »
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 12:56