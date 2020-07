Roger Federer a livré ses impressions au sujet du nouveau système de classement concocté par l’ATP. Dans les colonnes du média suisse RSI, le Bâlois s’est montré satisfait par cette adaptation à la situation singulière que le tennis mondial traverse : « Pour moi, cela n’a pas vraiment changé quelque chose. Les fans sont heureux parce que même si je ne peux pas jouer, les autres peuvent gagner, mais pour moi, cela ne change pas grand-chose. Cela me permet d’être plus détendue. J’espère être en forme d’ici à la fin de l’année. » Une déclaration peu étonnante tant ce nouveau système fait les affaires de Rafael Nadal et de Roger Federer.