Arrivé en Australie depuis plusieurs jours, Roger Federer prépare la première levée en Grand Chelem de la saison. Dans les colonnes du journal australien The Age, le Suisse est interrogé sur la possible perte de son record de 20 titres du Grand Chelem au profit de Rafael Nadal (qui en compte 19) ou Novak Djokovic (qui en possède 16). Le Bâlois n’y prête pas attention : « C’était un gros objectif pour moi d’égaler le record de Pete (Sampras, de 14 titres du Grand Chelem à l’époque) et après de le battre. Depuis, il s’agit d’essayer d’ajouter ce que je peux à mon bilan. Mais j’aime jouer au tennis, j’aime ça et j’espère que je pourrais jouer encore un peu plus longtemps. Alors si je peux ajouter d’autres tournois du Grand Chelem, c’est super, mais il ne s’agit pas de repousser les autres. S’ils me dépassent, ça me va. »

En attendant, le Suisse, qui n’a plus joué depuis sa défaite en demi-finale du Masters de Londres en novembre, ne se privera pas pour ajouter un 21e Majeur à son palmarès.