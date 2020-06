C’est l’information de la journée. Roger Federer a décidé de ne pas rejouer en 2020 et l’a annoncé via un message posté sur ses réseaux sociaux : « Il y a quelques semaines, après les débuts de ma rééducation, j’ai dû subir une autre arthroscopie rapide sur mon genou droit. Maintenant, tout comme je l’ai fait avant la saison 2017, je compte prendre le temps nécessaire pour être prêt à 100 % et jouer à mon plus haut niveau. Mes fans et le tour me manqueront énormément, mais j’ai hâte de revenir dès le début de la saison 2021. »

Son coach, Severin Luthi avait récemment déclaré sur la SRF (télévision suisse) qu’il « n’avait pas récupéré aussi vite qu’il l’espérait » après la première intervention à son genou droit en février dernier. Si la saison 2020 n’a pas encore repris suite à la suspension en raison de la crise sanitaire du Covid-19, cette annonce rappelle néanmoins celle de 2016 où le Suisse mettait un terme à sa saison après Wimbledon avant de revenir en 2017 pour remporter deux titres du Grand Chelem (Open d’Australie et Wimbledon).

La question que tous ses fans se poseront : sera-t-il capable de rééditer une telle performance en 2021 alors qu’il aura 40 ans ? Cette décision s’apparente aussi comme une dernière tentative pour revenir à son meilleur niveau afin de décrocher un nouveau titre du Grand Chelem…