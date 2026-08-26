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Federer sur le joueur actuel qu’il voudrait affronter : « Je trouve qu’il est passionnant »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis l’US Open, où il a parti­cipé à une exhi­bi­tion sept ans après son dernier match offi­ciel à Flushing Meadows, Roger Federer a répondu à tout un tas des ques­tions des journalistes. 

Après avoir estimé les chances de titre de Novak Djokovic ou évoqué le retour de bles­sure de Carlos Alcaraz, le maestro suisse a désigné le joueur actuel qu’il aime­rait affronter. 

« Peut‐être Carlos (Alcaraz), je trouve qu’il est passion­nant. Je n’ai jamais eu l’oc­ca­sion de jouer contre lui, ni contre (Jannik) Sinner d’ailleurs. On s’est entraînés ensemble, très peu, quand ils ont commencé à percer. J’ai donc un peu raté cette géné­ra­tion, malheu­reu­se­ment. Il y a tout un tas de ces joueurs que je n’ai tout simple­ment pas pu affronter à cause de mes problèmes de genou. Évidemment, ce serait aussi cool de jouer Novak. Il est toujours au top et il tient toujours le coup, ce qui est génial. C’est bien que Carlos ait pu revenir à temps pour ce tournoi, mais je n’ai pas à m’in­quiéter de la manière dont je devrais l’af­fronter, car je ne figure pas dans le tableau (rires). »

Publié le mercredi 26 août 2026 à 13:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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