Depuis l’US Open, où il a participé à une exhibition sept ans après son dernier match officiel à Flushing Meadows, Roger Federer a répondu à tout un tas des questions des journalistes.
Après avoir estimé les chances de titre de Novak Djokovic ou évoqué le retour de blessure de Carlos Alcaraz, le maestro suisse a désigné le joueur actuel qu’il aimerait affronter.
Federer on who he would like to face in a match :— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) August 24, 2026
« Maybe Carlos, I think he’s exciting, I never got a chance to play him »
« It’s nice to see Carlos back, I’m happy he made it in time…I don’t have to worry how I would play him because I’m not in the draw but I wish him the best » pic.twitter.com/lbMZNCyYtk
« Peut‐être Carlos (Alcaraz), je trouve qu’il est passionnant. Je n’ai jamais eu l’occasion de jouer contre lui, ni contre (Jannik) Sinner d’ailleurs. On s’est entraînés ensemble, très peu, quand ils ont commencé à percer. J’ai donc un peu raté cette génération, malheureusement. Il y a tout un tas de ces joueurs que je n’ai tout simplement pas pu affronter à cause de mes problèmes de genou. Évidemment, ce serait aussi cool de jouer Novak. Il est toujours au top et il tient toujours le coup, ce qui est génial. C’est bien que Carlos ait pu revenir à temps pour ce tournoi, mais je n’ai pas à m’inquiéter de la manière dont je devrais l’affronter, car je ne figure pas dans le tableau (rires). »
Publié le mercredi 26 août 2026 à 13:38