Depuis l’US Open, où il a parti­cipé à une exhi­bi­tion sept ans après son dernier match offi­ciel à Flushing Meadows, Roger Federer a répondu à tout un tas des ques­tions des journalistes.

Après avoir estimé les chances de titre de Novak Djokovic ou évoqué le retour de bles­sure de Carlos Alcaraz, le maestro suisse a désigné le joueur actuel qu’il aime­rait affronter.

Federer on who he would like to face in a match :



« Maybe Carlos, I think he’s exci­ting, I never got a chance to play him »



« It’s nice to see Carlos back, I’m happy he made it in time…I don’t have to worry how I would play him because I’m not in the draw but I wish him the best » pic.twitter.com/lbMZNCyYtk — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) August 24, 2026

« Peut‐être Carlos (Alcaraz), je trouve qu’il est passion­nant. Je n’ai jamais eu l’oc­ca­sion de jouer contre lui, ni contre (Jannik) Sinner d’ailleurs. On s’est entraînés ensemble, très peu, quand ils ont commencé à percer. J’ai donc un peu raté cette géné­ra­tion, malheu­reu­se­ment. Il y a tout un tas de ces joueurs que je n’ai tout simple­ment pas pu affronter à cause de mes problèmes de genou. Évidemment, ce serait aussi cool de jouer Novak. Il est toujours au top et il tient toujours le coup, ce qui est génial. C’est bien que Carlos ait pu revenir à temps pour ce tournoi, mais je n’ai pas à m’in­quiéter de la manière dont je devrais l’af­fronter, car je ne figure pas dans le tableau (rires). »