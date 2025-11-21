Roger Federer n’a cessé de le répéter lors de ses nombreuses inter­views : s’il a pu réaliser une carrière aussi longue et couronnée de succès, c’est en très grande partie grâce à son prépa­ra­teur physique de toujours, Pierre Paganini.

Alors qu’il sera intro­nisé au Hall of Fame du tennis en 2026, le Suisse a tenu à rappeler l’im­por­tance fonda­men­tale de son compa­triote, qui sera tout près de lui lors de la céré­monie à Newport en août prochain.

« Il y a eu de nombreux moments char­nières où je me suis posé les ques­tions suivantes : Quelle direc­tion prendre ? Avec quel entraî­neur travailler ? Que faire ensuite ? Pierre Paganini a été extrê­me­ment impor­tant pour moi. Il était bien plus qu’un simple prépa­ra­teur physique, il était mon mentor. Maintenant que je vais entrer au Temple de la renommée, je dois réflé­chir aux personnes qui assis­te­ront à la céré­monie d’in­tro­ni­sa­tion en août prochain. Pierre est sans aucun doute en tête de liste. Malheureusement, il n’était pas présent à mes adieux lors de la Laver Cup à Londres. Je l’ai rencontré pour la première fois à Swiss Tennis, j’avais 14 ans. Plus tard, je l’ai intégré à mon équipe. Il a été une véri­table aubaine pour moi. Mais on peut aussi se demander : était‐ce de la chance ? Ou était‐ce le bon conseil de mes parents, qui m’ont suggéré d’ap­peler Pierre ? Ce qui est sûr, c’est que sans lui, ma carrière aurait été tout autre », a déclaré Federer dans son inter­view accordée au quoti­dien Tages‐Anzeiger.