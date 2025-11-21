Roger Federer n’a cessé de le répéter lors de ses nombreuses interviews : s’il a pu réaliser une carrière aussi longue et couronnée de succès, c’est en très grande partie grâce à son préparateur physique de toujours, Pierre Paganini.
Alors qu’il sera intronisé au Hall of Fame du tennis en 2026, le Suisse a tenu à rappeler l’importance fondamentale de son compatriote, qui sera tout près de lui lors de la cérémonie à Newport en août prochain.
« Il y a eu de nombreux moments charnières où je me suis posé les questions suivantes : Quelle direction prendre ? Avec quel entraîneur travailler ? Que faire ensuite ? Pierre Paganini a été extrêmement important pour moi. Il était bien plus qu’un simple préparateur physique, il était mon mentor. Maintenant que je vais entrer au Temple de la renommée, je dois réfléchir aux personnes qui assisteront à la cérémonie d’intronisation en août prochain. Pierre est sans aucun doute en tête de liste. Malheureusement, il n’était pas présent à mes adieux lors de la Laver Cup à Londres. Je l’ai rencontré pour la première fois à Swiss Tennis, j’avais 14 ans. Plus tard, je l’ai intégré à mon équipe. Il a été une véritable aubaine pour moi. Mais on peut aussi se demander : était‐ce de la chance ? Ou était‐ce le bon conseil de mes parents, qui m’ont suggéré d’appeler Pierre ? Ce qui est sûr, c’est que sans lui, ma carrière aurait été tout autre », a déclaré Federer dans son interview accordée au quotidien Tages‐Anzeiger.
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 18:45