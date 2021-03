Si Roger Federer et Rafael Nadal entre­tiennent l’une des riva­lités spor­tives les plus passion­nantes de tous les temps depuis plus de 15 ans, le deux hommes sont aussi et surtout de très bons amis. Même s’ils ne sont pas proches comme des copains d’en­fance (Nadal n’a, par exemple, pas invité Federer lors de son mariage en 2019), ils restent malgré tout très proches, comme l’a confié le Suisse lors de la confé­rence de presse pour le tournoi de Doha sur lequel il affron­tera Daniel Evans en huitièmes de finale.

« Je l’ai vu grandir, juste sous mes yeux. C’est l’un des seuls joueurs que je pour­rais appeler et, si je lui disais quelque chose, ce serait un secret entre nous deux. J’apprécie vrai­ment que nous ayons pu construire une rela­tion comme celle‐là », a déclaré le Bâlois.