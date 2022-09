Roger Federer a appelé Rafael Nadal dix jours avant le début du tournoi. Il voulait abso­lu­ment jouer le dernier match de sa carrière avec son rival et ami espa­gnol, qu’il a affronté 40 fois (pour 16 victoires), dans les plus gros tour­nois de la planète. Leur riva­lité a beau être l’une des plus grandes de l’his­toire, les deux cham­pions s’en­tendent à merveille.

Le Suisse s’est exprimé sur cette rela­tion si parti­cu­lière en confé­rence de presse.

« Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là toutes ces années, nous avons toujours été très liés, surtout ces dix dernières années. Et puis depuis que j’ai des enfants, ça m’a changé d’une certaine manière, notre riva­lité a évolué, je ne sais pas. Je suis heureuse là où je suis main­te­nant, je peux appeler Rafa et parler de tout, j’es­père qu’il ressent la même chose, même si nous ne le faisons pas souvent. Le fait d’avoir la famille de Rafa ici montre que tout va bien, on peut sentir sa passion, dans ce sens nous sommes très liés. Je pense qu’il ressent la même chose quand il voit mes parents, ma femme ou mes enfants, c’est une bonne chose. Nous avons vrai­ment apprécié la compa­gnie de l’autre, nous avons beau­coup de choses à nous rappeler, mais nous en avons aussi profité. Nous avons un million de sujets de conver­sa­tion, chaque soirée que nous passons ensemble, j’ai l’im­pres­sion que nous n’avons jamais assez de temps. »