Présent ce week‐end à Vancouver pour sa Laver Cup qui débute ce vendredi, Roger Federer, qui a d’ailleurs repris sa raquette pour donner une petite leçon de revers, s’est exprimé chez nos confrères d’Eurosport sur le niveau actuel du circuit. Et visi­ble­ment, le Suisse semble très enthousiaste.

« Le tennis actuel se porte bien. Si je regarde ce que Coco Gauff a fait à l’US Open. C’était très spécial et unique. Elle est incroyable. Du côté des hommes, nous vivons de grands moments. Novak réécrit l’his­toire, Alcaraz remporte Wimbledon, Medvedev a joué de manière fantas­tique à New York. Il y des jeunes qui arrivent, une géné­ra­tion contre laquelle je n’ai pas du tout joué, Rune, Sinner et Alcaraz. Malheureusement, je n’ai pas pu jouer contre eux. L’avenir s’an­nonce promet­teur, le jeu évoluera toujours, et ce qui est bien, c’est que j’aime vrai­ment regarder et suivre de nombreux résultats. »