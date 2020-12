Arrivé à Dubaï il y a quelques heures où il doit s’entraîner pour tester son genou en vue de l’Open d’Australie qui débutera le 8 février prochain, Roger Federer a accordé une interview au magazine suisse Schweizer Illustrierte. Le Suisse a forcément évoqué la période du confinement où il a reconnu avoir beaucoup échangé avec son grand rival Rafael Nadal.

« J’ai beaucoup parlé avec Rafa Nadal. Parce que nous faisons partie du conseil des joueurs, nous devions continuer à nous parler : qu’est-ce qu’il y a de mieux pour le sport ? Comment pouvons-nous le faire avancer ? Nous nous sommes également entretenus au téléphone pendant le dur lock-out en Espagne. Et il m’a demandé comment j’allais après l’opération. Au début, j’étais content de rester plus longtemps en Suisse, mais à un moment donné, nous avons réalisé que nos amis nous manquaient, ceux de Londres, New York ou Paris. Notre vie se déroule également en tournée, et nous l’avons ratée », a déclaré un Roger visiblement impatient de reprendre le rythme classique du circuit professionnel.