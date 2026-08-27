Depuis l’US Open, où il a parti­cipé à une exhi­bi­tion sept ans après son dernier match offi­ciel à Flushing Meadows, Roger Federer a répondu à tout un tas des ques­tions des journalistes.

Après avoir estimé les chances de titre de Novak Djokovic, évoqué le retour de bles­sure de Carlos Alcaraz ou encore désigné le joueur actuel qu’il aime­rait affronter, le Suisse a été inter­rogé sur la dispa­ri­tion progres­sive du revers à une main au plus haut niveau.

« C’est pour ça que je me suis entraîné avec Musetti, pour m’as­surer qu’il soit prêt (rires). J’adore voir les joueurs avec un revers à une main bien réussir. Quand je gran­dis­sais, je dirais que 90 % de mes entraî­neurs avaient un revers à une main. Je pense que quand ton entraî­neur joue à une main, il est très probable que toi aussi, tu finisses par jouer à une main. Aujourd’hui, proba­ble­ment, la majo­rité des entraî­neurs jouent à deux mains et c’est simple­ment plus facile d’ap­prendre à un enfant à frapper le revers à deux mains. Ensuite, tu ajoutes la tech­no­logie des raquettes et des cordages, peut‐être la lenteur des balles et des courts, et le fait qu’on travaille moins les tran­si­tions et les volées. Avant, je faisais peut‐être 50 % de volées et de jeu au filet et 50 % de fond de court. Maintenant, c’est prati­que­ment 90–10. Le revers à deux mains te permet de défendre d’une manière incroyable, surtout avec la posi­tion ouverte et le glis­se­ment, comme on l’a vu faire à Rafa et Novak. Avant, on pensait que le revers à deux mains te lais­sait plus exposé de ce côté‐là, mais ça ne semble plus être le cas. Je pense que l’ac­cu­mu­la­tion de tous ces facteurs a fait qu’on voit beau­coup plus de joueurs avec des revers à deux mains. C’est simple­ment un coup plus facile à apprendre quand on est jeune. Mais j’es­père toujours que ce ne soit pas la fin de ce coup »