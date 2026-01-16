Présent pendant plusieurs jours à Melbourne où il doit disputer un match exhibition en double après avoir impressionné tout le monde à l’entraînement en dominant Casper Ruud sur un jeu décisif, Roger Federer a été interrogé en conférence de presse sur le joueur qui lui ressemblait le plus entre les deux meilleurs actuels, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et sa réponse n’étonnera pas grand monde.
« Quand je vois Carlos, j’ai l’impression qu’il y a plus de similitudes entre nous en termes de ce que nous ferions quand nous frapperions un amorti, quand nous monterions au filet, à quel point nous déciderions de jouer de manière passive ou offensive. Je pense que nous aimons jouer selon nos propres conditions. Je pense que je me mets davantage dans la peau et dans l’état d’esprit de Carlos quand je le regarde. Avec Sinner, à un moment donné, je me suis dit : « OK, maintenant je comprends comment je jouerais contre Jannik. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 19:17