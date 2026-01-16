Présent pendant plusieurs jours à Melbourne où il doit disputer un match exhi­bi­tion en double après avoir impres­sionné tout le monde à l’en­traî­ne­ment en domi­nant Casper Ruud sur un jeu décisif, Roger Federer a été inter­rogé en confé­rence de presse sur le joueur qui lui ressem­blait le plus entre les deux meilleurs actuels, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et sa réponse n’éton­nera pas grand monde.

« Quand je vois Carlos, j’ai l’im­pres­sion qu’il y a plus de simi­li­tudes entre nous en termes de ce que nous ferions quand nous frap­pe­rions un amorti, quand nous monte­rions au filet, à quel point nous déci­de­rions de jouer de manière passive ou offen­sive. Je pense que nous aimons jouer selon nos propres condi­tions. Je pense que je me mets davan­tage dans la peau et dans l’état d’es­prit de Carlos quand je le regarde. Avec Sinner, à un moment donné, je me suis dit : « OK, main­te­nant je comprends comment je joue­rais contre Jannik. »