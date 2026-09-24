Roger Federer multi­plie les inter­ven­tions média­tiques avant le début de la 9e édition de sa Laver Cup, qui aura lieu du 25 au 27 septembre à l’O2 Arena de Londres.

Invité à dési­gner le meilleur joueur du monde entre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Alexander Zverev, le Suisse a eu beau­coup de mal à tran­cher même s’il a quand même opté pour l’Espagnol lorsque celui‐ci évolue à son meilleur niveau.

Roger Federer reveals his pick for the best player in tennis right now 👑🎾 pic.twitter.com/tJt2khRgkh — TNT Sports (@tntsports) September 24, 2026

« Qui est le meilleur joueur au monde actuel­le­ment ? Je dirais que c’est peut‐être Sinner. Parce qu’il a été très domi­nant dans les Masters 1000, il a très bien joué jusqu’à sa bles­sure. Il a été le meilleur, d’où son clas­se­ment. On sait aussi que quand Carlos est à son meilleur niveau, je dirais qu’il est peut‐être le meilleur joueur du monde. Et je pense qu’il le sait aussi. Sacha est enfin là, nous avons tous espéré qu’il devien­drait un jour vain­queur de Grand Chelem. On peut donc estimer qu’en ce moment, il y a peut‐être un débat sur l’iden­tité du meilleur joueur car Carlos revient aussi de bles­sure. Mais étant donné l’année réalisé par Sinner, je dirais qu’il est très, très fort. »