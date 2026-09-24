Roger Federer multiplie les interventions médiatiques avant le début de la 9e édition de sa Laver Cup, qui aura lieu du 25 au 27 septembre à l’O2 Arena de Londres.
Invité à désigner le meilleur joueur du monde entre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Alexander Zverev, le Suisse a eu beaucoup de mal à trancher même s’il a quand même opté pour l’Espagnol lorsque celui‐ci évolue à son meilleur niveau.
Roger Federer reveals his pick for the best player in tennis right now 👑🎾 pic.twitter.com/tJt2khRgkh— TNT Sports (@tntsports) September 24, 2026
« Qui est le meilleur joueur au monde actuellement ? Je dirais que c’est peut‐être Sinner. Parce qu’il a été très dominant dans les Masters 1000, il a très bien joué jusqu’à sa blessure. Il a été le meilleur, d’où son classement. On sait aussi que quand Carlos est à son meilleur niveau, je dirais qu’il est peut‐être le meilleur joueur du monde. Et je pense qu’il le sait aussi. Sacha est enfin là, nous avons tous espéré qu’il deviendrait un jour vainqueur de Grand Chelem. On peut donc estimer qu’en ce moment, il y a peut‐être un débat sur l’identité du meilleur joueur car Carlos revient aussi de blessure. Mais étant donné l’année réalisé par Sinner, je dirais qu’il est très, très fort. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 19:28