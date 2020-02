Au delà du fait qu’il va être absent très longtemps des courts, Roger Federer va surtout perdre tous les points accumulés l’an dernier à cette période d’autant qu’il avait été très performant avec deux titres (Miami, Halle), une finale à Indian Wells et une demi-finale à Roland-Garros battu par Rafael Nadal.



Au final, si on comptabilise l’ensemble de ses résultats, on arrive à un total de 3180 points.



Vu qu’aujourd’hui à il cumule 7130 points au classement ATP, il arriverait à Wimbledon avec 3950 points.



Reste à savoir qu’elle sera donc sa place avant le tirage au sort du All England Club même si l’organisation est totalement libre d’attribuer les numéros des têtes de série sans se fier obligatoirement au classement ATP.