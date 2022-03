Comme révélé un jour plus tôt par Sergiy Stakhovsky, Roger Federer, via sa son fonda­tion, a décidé de venir en aide aux 6 millions d’en­fants ukrai­niens désco­la­risés direc­te­ment victimes de la guerre entre l’Ukraine la Russie.

C’est par un message écrit et publié sur ses réseaux sociaux que le Suisse a annoncé ses inten­tions. « Ma famille et moi sommes horri­fiés en voyant les images de l’Ukraine et avons le cœur brisé pour les personnes inno­centes qui ont été si terri­ble­ment touchées. Nous sommes pour la paix. Nous four­ni­rons une assis­tance aux enfants ukrai­niens qui ont besoin de soins, environ 6 millions d’en­fants ukrai­niens sont actuel­le­ment désco­la­risés et nous savons qu’il est très impor­tant de leur donner accès à l’édu­ca­tion et nous aime­rions les aider à faire face à cette expé­rience extrê­me­ment trau­ma­ti­sante. Par l’in­ter­mé­diaire de la Fondation Roger Federer, nous soutien­drons WAR Child Holland par un don de 500 000 dollars afin de permettre aux enfants ukrai­niens de pour­suivre leur scolarité. »